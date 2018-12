Napoli jalgpallur valas suure mängu eel õli tulle: Liverpooli kodustaadion on väike ja tavaline

Mertens mängis esmakordselt Anfieldil kaheksa aastat tagasi, kui Euroopa liigas kohtusid belglase toonane koduklubi FC Utrecht ja Liverpool.

"Minu mälestus on, et mängu eel rääkisid kõik vaid sellest, et see on ju see vägev Anfieldi staadion. Seega mõtlesin tunnelist väljakule sammudes, et see on väga suur. Küsisin endalt, et kus see suur asi siis on ja kas see on tõesti midagi erilist?" sõnas Mertens, vahendab Balls.ie.

Liverpool jääb enne tänast alagrupiturniiri viimast vooru liider Napolist kolme punktiga maha ning vajab edaspääsuks kindlasti võitu. Esimese omavahelise mängu Napolis võitsid itaallased 1:0. Alagrupis teisel kohal asuv Paris Saint Germain (8p) mängib samal ajal võõrsil Crvena Zvezdaga (4).