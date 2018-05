Müncheni Bayerni vanameister pikendas lepingut

Prantsusmaa jalgpallur Franck Ribery pikendas oma koduklubi Müncheni Bayerniga lepingut aasta võrra.

35-aastase Ribery senine leping oleks läbi saanud tänavuse hooajaga.

"Oleme väga õnnelikud, et Franck jääb meiega. Franck on taas tõestanud nii Bundesligas, Meistrite liigas kui Saksamaa karikasarjas, kui suurepäraselt ta suudab mängida ja kui kõrgetasemeline mängumees ta on. Lisaks on ta suur fännide lemmik," kiitis Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidzic Riberyd.

Prantslane lisas omalt poolt: "Olen väga õnnelik, et saan veel ühe aasta selle suurepärase klubi eest mängida. München on kujunenud minu perekonna tõeliseks koduks ja seetõttu olen väga rahul, et saan ka järgmisel hooajal Bayerni särki kanda."

Ribery on löönud Bayerni eest 247 liigamänguga kokku 80 väravat ning on viimase 11 hooajaga aidanud klubil võita kaheksa Saksamaa meistritiitlit. Tänavu on vanameistri arvel Bundesligas 33 mängu ja seitse väravat.