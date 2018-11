Müncheni Bayerni ründetalent: Bayerni meeskond on vananemas

Müncheni Bayern asub Bundesliigas alles viiendal kohal, olles kogunud 11 mänguga kuus võitu, kaks viiki ja kolm kaotust. Möödunud nädalavahetusel mindi vastamisi peamise rivaali Dortmundi Borussiaga, kellele kaotati 2:3.

Mängus Dortmundi vastu oli Bayerni algrivistuses viis mängijat, kellel vanust üle 30 ning meeskonna keskmine vanus oli 3,7 aastat vanem kui vastastel.

"Meil on väga hea meeskond, aga on tõsi, et oleme vananemas," sõnas 22-aastane Coman. "Õigel ajal tuleb mõelda uute meeste ostmisele."

Coman kommenteeris ka augustikuus saadud pahkluuvigastust. "Kahe nädala pärast saan väljakule naasta."

Bundesligat juhib 27 punktiga Dortmundi Borussia, kellele järgnevad Borussia Mönchengladbach (23) ja RB Leipzig (22).