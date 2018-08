Müncheni Bayerni president: ütlesin Lewandowski agendile, et mul on aega kohtuda alles pärast üleminekuakna sulgumist

Lewandowski palkas kevadel agendiks kurikuulsa Pini Zahavi ja teatas, et sooviks end mujal proovile panna, kuid Bayerni hierarhias kõlasid sõnad kurtidele kõrvadele. 29-aastase poolaka vastu tundsid huvi Real Madrid, Chelsea, PSG ja Manchester United, kuid kõik jäid tühjade kätega, vahendab Soccernet.

"Meil on alati Roberti üle kontroll olnud, kuid meil ei olnud seda tema agendi puhul," tunnistas Hoeness Skyle. "Zahavi üritas neli või viis korda leppida kokku kohtumist tegevdirektor Karl-Heinz Rummenigge, spordidirektor Hasan Salihamidzici ja minuga, kuid me ei olnud sellega päri. Andsin talle teada, et mul on tema jaoks aega alles 2. septembril."

Saksamaa kõrgliiga suvine üleminekuaken sulgub 31. augustil.