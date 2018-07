Müncheni Bayerni peatreener: Robert Lewandowski jätkab uuel hooajal meiega

Saksamaa suurklubi Müncheni Bayerni peatreener Niko Kovac rääkis, et nende ründaja Robert Lewandowski uue hooaja eel klubi ei vaheta.

"Midagi uut Lewandowski kohta pole öelda," sõnas 46-aastane Kovac. "On selge, et ta ei lahku Müncheni Bayerni juurest, sest meil on olemas tipptasemel ründaja ning kindlasti ei soovi me temast lahti saada."

"Tahame koos Lewandowskiga veel palju saavutada. Ta on suurepärane jalgpallur, kes on Bundesligas juba palju võitnud ja väravaid löönud - uuel hooajal jätkab ta sama hooga."

"On tõsi, et Lewandowski on kaalunud mujale minemist, aga tal on meiega kehtiv leping, mida ta täidab nii kaua kui võimalik," lisas Kovac.

Lewandowski praegune leping Baieri klubiga kehtib 2021. aastani.

Poola koondise ründaja mängib valitseva Saksamaa meistri ridades alates 2014. aastast ning on 126 mänguga löönud 106 väravat.