Müncheni Bayerni nimekas arst: Guardiola jaoks on edu mängijate tervisest tähtsam

Müncheni Bayerni jalgpalliklubi legendaarne arst Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt asus taaskord kritiseerima meeskonna endist juhendajat Pep Guardiolat.

Müller-Wohlfahrt asus Bayernis arstina tööle juba 1977. aastal, kuid 2015. aastal lahkus ta ametist, kuna tema läbisaamine Guardiolaga oli muutunud talumatuks. Praegune juhendaja Jupp Heynckes tõi Müller-Wohlfahrti meeskonna juurde tagasi.

“Meditsiinilised küsimused ei olnud tema jaoks tähtsad. Teda ei huvitanud mängijate taastumine. Kõige tähtsam oli, et mängija ei tunneks valu. Teda ei huvitanud vigastuste täielikult välja ravimine. See kõik oli minu filosoofiale vastu,“ rääkis legendaarne arst ZDF-ile, et mängijate tervisest olulisem oli tulemus.

“Ta ülehindas ennast ja arvas, et teab kõike kõigist paremini. Mina olin tema jaoks aga liiga kõva pähkel. Mul oli klubis suurepärane positsioon. Ta ei suutnud seda taluda, et olin sama tähtis nagu tema. Seega kasutas ta igat võimalust, et mind alavääristada,“ lisas Müller-Wohlfahrt.

Arsti sõnul käitub Guardiola niimoodi, kuna ta väga ebakindel inimene. “Tundub, et ta elab pidevas hirmus. Ta ei karda niivõrd kaotusi palliplatsil, vaid võimu ja autoriteedi kaotamist.“