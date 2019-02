Müncheni Bayerni legend on hädas müstilise vigastusega: ma ei kujuta ette, milles on probleem

35-aastane Robben pole siiamaani suutnud novembris saadud vigastusest taastuda. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks asjaolu, et hollandlane ei tea, milles probleem on.

"See on väga frustreeriv," vahendas Bild Robbeni sõnu. "Me oleme proovinud kõike, kuid mitte miski ei tööta."

"Probleem ongi selles, et me ei tea, milles asi. Olukord on väga keeruline. Olen kahel korral naasnud meeskonna juurde, kuid siis on mind uuesti tabanud tagasilöök."

Detsembris teatas Robben, et tänavune hooaeg jääb tema viimaseks Müncheni Bayerni ridades. Saksamaa hiiuga liitus hollandlane 2009. aastal. Aastate jooksul on Robben võitnud seitse Bundesliga tiitlit, neli Saksamaa karikat ja korra Meistrite Liiga.