Müncheni Bayerni jalgpalliklubi kapten Philipp Lahm lõpetab pärast käesoleva hooaja lõppu mängijakarjääri.

33-aastane endine Saksamaa jalgpallikoondise kapten tegi sellise uudise teatavaks pärast Bayerni eilset 1:0 võitu Wolfsburgi üle Saksamaa karikasarjas.

Sakslane tunnistas, et on loobumisotsusele mõelnud juba terve aasta. "Ma tahtsin, et see otsus oleks minu enda langetatud. Tänavuse hooaja järel lõpetan karjääri. Saan liidrirolli kanda hooaja lõpuni, aga mitte kauem," kommenteeris Lahm.

Lahm on Bayerniga võitnud seitse Saksamaa meistritiitlit, korra on ta tulnud Meistrite liiga võitjaks. Saksamaa koondisega 2014. aastal maailmameistriks tulnud kaitsemängija esindas rahvuskoondist 113 korda.