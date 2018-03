Müncheni Bayerni arst: Pep Guardiola vaevleb alaväärsuskompleksides

Müncheni Bayerni jalgpalliklubi endine arst Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt kirjutab oma autobiograafias, et kolm aastat Bayernit juhendanud Pep Guardiola vaevleb alaväärsuskompleksides ning kardab hirmsasti oma autoriteeti kaotada.

Muller-Wohlfahrti ja Guardiola suhted olid Bayerni päevil nii halvad, et 38 aastat Müncheni suurklubis töötanud sakslane pani 2015. aasta novembris ameti maha.

"Guardiolal ei olnud mingit usaldust minu ja mu tiimi vastu. Ühest küljest polnud tal meditsiiniliste küsimuste vastu mingit huvi, kui teisalt ootas ta meilt imetegusid," kirjutab Muller-Wohlfahrt elulooraamatus.

Sakslane tõi näite, kuidas Guardiola polnud Bayerni arstidega rahul ning saatis vigastatud Thiago Alcantara hoopis Barcelonasse, kus teda ravis dr. Ramon Cugat.

Muller-Wohlfahrti sõnul läksid nende suhted Guardiolaga sassi kohe esimestel nädalatel. "Pärast meie kolmandat kohtumist hakkas ta meid sõimama. Ta karjus: "Mis teil siin toimub? Ma mõtlesin, et tulen maailma parima meditsiinipersonali juurde, kuid nüüd on meil kaks mängijat, keda ootab pikk vigastuspaus."," meenutas sakslane.

Arsti arvates oli nendes vigastustes süüdi hoopis Guardiola oma treeningprotsessiga. Kui endise juhendaja Jupp Heynckesi päevil oli Bayernis lihasevigastusi olnud väga vähe, siis hispaanlase saabumisel olevat nende traumade arv kasvanud hüppeliselt.

"Ma arvan, et tal on väga madal enesehinnang ning ta teeb kõik endast sõltuva, et seda teiste eest varjata. Tundub, et ta elab pidevas hirmus, et kaotab oma autoriteedi," lisas kogenud tohter praegu Manchester Cityt juhendava Guardiola kohta.