Müncheni Bayern soetas rekordilise summa eest noore Kanada jalgpalluri

Saksamaa valitsev meister Müncheni Bayern täiendas ridu 17-aastase Kanada ääreründaja Alphonso Daviesega, kes siiamaani mängis MLS-i klubis Vancouver Whitecaps.

Davies läheb Müncheni Bayernile maksma 22 miljonit USA dollarit, mis teeb temast kallima mängija, kes on MLS-ist ostetud.

Ghana päritolu Davies on tänavusel hooajal löönud MLS-is Whitecapsi eest 20 mänguga kolm väravat ja andnud kuus resultatiivset söötu.

"Alphonso Davies on väga suur talent," sõnas Müncheni klubi spordidirektor Hasan Salihamidzic. "17-aastaselt on tal tulevikule palju pakkuda. Ta on juba väga hea mängija, mille tõttu olid mitmed klubid temast huvitatud. Mul on hea meel, et ta valis just Müncheni Bayerni."

Davies sõlmis Saksamaa klubiga lepingu kuni 2023. aastani.