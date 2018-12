Müncheni Bayern sihib rekordilist ostu, sihtmärk asub Madridis

Suvisel MM-il Prantsusmaa põhikaitsjate sekka kuulunud maailmameister on Atletico süsteemi kuulunud juba alates 2007. aastast. Nüüd soovib Bayern mehe aga endale meelitada.

22-aastane Hernandez on võimeline tegutsema mitmel positsioonil ja põlvkondadevahetust planeeriva Bayerni jaoks oleks tegemist ideaalse täiendusega.

Kui varasemalt kirjutati, et Hernandez saabub Münchenisse juba jaanauris, siis AS ja Mundo Deportivo teatavad nüüd, et tehing saab ikkagi teoks suvel. Viimati said omavahel kokku Atletico tegevjuht Gil Martin ning Bayerni tippjuhtkonda kuuluvad Karl-Heinz Rummenigga ja Uli Höness. Omavahel olevat nüüd tehingu üksikasjades kokku lepitud.

Bayern peab mängumehe eest maksma kuni 85 miljonit eurot. Antud summa teeks temast maailma läbi aegade kõige kallima kaitsja. Praegu kuulub see au 84 miljoni euroga FC Liverpooli mängumehele Virgil van Dijkile.

Ühtlasi oleks see Bayerni läbi aegade suurim ost. Praeguseks rekordostuks on prantslane Corentin Tolisso, kelle eest maksti 2017. aastal Lyonile 41,5 miljonit eurot.