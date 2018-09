Müncheni Bayern sai hooaja esimese kaotuse

Hertha väravad lõid Vedad Ibisevic 23. minutil penaltist ja hooaja viienda tabamuseni jõudnud Ondrej Duda 44. minutil.

Bayerni väravavaht Manuel Neuer tunnistas kaotuse järel, et nende ründemäng jätab soovida. "Mõned pisiasjad on meie mängus puudu ja see teeb suure vahe sisse. Oma võimaluste realiseerimata jätmine on peamine teema. Me peame need väravad ära lööma, kuid seda me taas ei suutnud," rääkis Bayerni kapten Saksamaa meediale.

Bayern tegi eile koguni 25 pealelööki Hertha kuue vastu, kuid väravaarve jäigi avamata.

Müncheni tippklubi uue peatreeneri Niko Kovaci jaoks oli see esimeseks kaotuseks üheksast mängust. Juba teisipäeval kohtub Saksamaa meister Meistrite liigas Amsterdami Ajaxiga.

Täismaja ehk 74669-pealise publiku ees mänginud Hertha tõusis magusa võiduga Bayerni kõrvale liidrikohta jagama. Mõlemal meeskonnal on nüüd kuue mängu järel 13 punkti.

Mängu vähem pidanud Dortmundi Borussia ja Bremeni Werderil (mõlemad 11 punkti) on täna võimalus võidu korral liidriks tõusta - Dortmund kohtub laupäeval võõrsil Leverkuseni Bayeriga, Werder samuti võõral väljakul Stuttgartiga.