Müncheni Bayern palkas 16-aastase Rootsi jalgpallitalendi

Kontrahti kohaselt liitub ründav poolkaitsja Bayerniga alles 2019. aasta suvel, sinnani jätkab ta mängimist oma koduklubis Helsingborg IFis. Tehingu üksikasju, sealhulgas ka üleminekusummat, ei ole avalikustatud.

Andersson on tänavu löönud Rootsi tugevuselt teises liigas 16 mänguga kokku kaks väravat.

#FCBayern have signed 16-year-old Alex Timossi #Andersson. The Sweden youth international will join from @HelsingborgsIF on 1st July 2019. pic.twitter.com/FMijgcT82R

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 27, 2017