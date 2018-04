Müncheni Bayern kindlustas endale kuuendat aastat järjest meistritiitli

Kuuendat hooaega järjest krooniti Saksamaa jalgpallimeistriks Müncheni Bayern.

Bayern kindlustas endale järjekordse tiitli laupäevase Bundesliga kohtumisega, kus alistati 4:1 Ragnar Klavani endise koduklubi FC Augsburg. Bayern kindlustas tiitli viis vooru enne hooaja lõppu.

Bayerni kasuks tegid võidumängus skoori Corentin Tolisso, James Rodriguez, Arjen Robben ja Sandro Wagner. Seejuures asus Augsburg kohtumist juhtima, kui Niklas Süle sai kirja omavärava.

Bayernil on tabelis nüüd 72 punkti. Teisel kohal oleval Schalkel on 52 silma ja neil on pidada veel kuus matši.