Mourinho üllatuskaotuse järel: teadsin, et Jones võib penaltiseerias eksida

Unitedi peatreener Jose Mourinho oli kohtumise järel pettunud, et tema hoolealused ei suutnud 1:0 eduseisus teist väravat lüüa ja mängu saatust lõplikult otsustada.

"Me ei löönud teist väravat kui pidanuksime. Juba avapoolajal oli meil hea võimalus mäng lõplikult otsustada. Vaheajal kordasin sama mõtet, mida eelmise kohtumise ajal, et me peame selle mängu lõplikult otsustama. Me ei suutnud seda," rääkis Mourinho mängujärgselt.

Samas oli portugallane rahul, et Unitedi mängijad suutsid väravavahi Sergio Romero punase kaardi järel end kokku võtta ja Marouane Fellaini lisaminutite väravast viigi välja võidelda. "Olime pärast eemaldamist pisut segaduses, kuid vastasime väärikalt ja võitlesime viimase sekundini."

Mourinho tunnistas, et mõtles esmakordselt kaotusele penaltiseerias, kui löögikord hakkas jõudma kahe tema keskkaitsjani.

"Penaltiseerias peab keegi eksima. Teadsin, et satume raskustesse, kui lööma peavad Jones ja Eric (Bailly),” sõnas Mourinho.

Just Phil Jones oligi see, kelle löögi Derby puurivaht Scott Carson tõrjus, viies Frank Lampardi juhendatava Derby järgmisse ringi.