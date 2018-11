Mourinho leidis derbimängu kaotusele põhjuse: meil oli oluliselt raskem graafik

"Kõik peavad nõustuma, et üks asi on mängida 90 minutit Juventusega, mis on maailma üks parimaid tiime, hoopis teine lugu aga võita Donetski Šahtari 6:0," meenutas Mourinho eelmise nädala Meistrite liiga vooru. "Kui City sai mängule tulla väga rahulikult, just vaimselt rahulikult, siis ma arvan, et meie meestel oli surve peal."

Portugallane lisas, et Unitedi viimase aja mängugraafik on olnud üldse märksa raskem kui Cityl, sest kui nemad on mänginud kolm viimast matši võõrsil, siis Pep Guardiola hoolealused kodus.

Kaotus jättis Unitedi kaheksandale kohale, vahe liider Manchester Cityga on juba 12 punkti.

Mourinho tunnistas, et tiitliheitlusest on hetkel kohatu rääkida: "Oleme isegi esinelikust väljas. Proovime esmalt lähirivaalid kätte saada. Milline tiitliheitlus?"