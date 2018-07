Monaco tegi Venemaa koondise kangelase ostmiseks pakkumise

array ( 'firsttag' => array ( 'id' => '22826091', 'name' => 'Monaco', 'seo_name' => 'monaco', ), 'multipage_ignore_first' => true, 'shares' => array ( 'facebook' => '0', 'total' => '0', ), )

Prantsusmaa tippklubi Monaco on teinud Moskva CSKA-le pakkumise Venemaa jalgpallikoondise poolkaitsja Aleksander Golovini ostmiseks.

Sellise informatsiooni avaldas RIA Novosti tuginedes oma anonüümsele allikale.

"Monaco tegi Golovini eest ametliku pakkumise CSKA-le. Ühtlasi soovib hetkel venelast palgata Chelsea. Väga tõenäoline, et sel nädalal saab lõplikult selgeks, kuhu Golovin mängima siirdub," sõnas allikas RIA Novostile.

Nädal aega tagasi tuli uudis, et Golovini palkamisest on huvitatud ka Londoni Arsenal. CSKA on teada andnud, et venelase ülemineku eest soovitakse teenida vähemalt 35 miljonit eurot. Golovin on siiani kommentaaridest keeldunud.

22-aastane Golovin oli tänavusel MMil Venemaa poolkaitseliinis asendamatu mees ja aitas rahvuskoondise veerandfinaali, kus kaotati hiljem finaali jõudnud Horvaatiale alles penaltiseeria järel.