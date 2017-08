Monaco ostis kaks uut ründajat, Mbappe ilmselt lahkub

Prantsusmaa valitsev jalgpallimeister Monaco tugevdas oma ründeliini Interi mehe Stevan Jovetici ja Lazio palluri Keita Baldega.

Prantsuse meedia andmetel tähendavad need üleminekud, et Monaco ründetäht Kylian Mbappe siirdub juba täna või homme Paris Saint-Germaini. Väidetavalt on PSG lähedal laenulepingule, mis võimaldaks neil 18-aastase Mbappe hooaja lõpus 180 miljoni euro eest endale osta. PSG soovib tehingu vormistada just laenuna, sest muidu minnakse vastuollu FIFA rahalise ausa mängu (Financial Fair Play) reeglitega.



22-aastane Senegali koondislane Balde lõi mullu Serie A-s 16 väravat, 27-aastane montenegrolane Jovetic lõpetas eelmise hooaja Sevillas, lüües laenulepingu jooksul 21 mänguga kokku kuus väravat.

Mbappet jahtiv PSG tegi augusti alguses ka maailmarekordilise tehingu, hankides Barcelonast 222 miljoni euro eest Neymari.