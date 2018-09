Monaco kukkus Prantsusmaa jalgpalliliigas väljalangemistsooni

Kuigi Monaco peatreener Leonardo Jardim tegi võrreldes teisipäevase kaotusmänguga Angersi vastu algkoosseisus seitse muudatust, tuli taas vastu võtta kaotus ning klubi võiduta seeria Ligue 1-s venis juba seitsmemänguliseks.

St Etienne`i mõlemad väravad lõi Tuneesia koondislane Wahbi Khazri.

"Tegime kaitses vigu, mis läksid meile kalliks maksma. Eriti kehtib see Khazri esimese värava kohta," sõnas pettunud Jardim. "Ja kui meil endal on kuus suurepärast võimalust, siis me peame neist kaks või kolm ära lööma, aga meie mängijatel napib hetkel enesekindlust."



Monaco on kaheksa vooruga teeninud vaid kuus punkti ja asub alles 18. kohal. Ühe mängu vähem pidanud liidermeeskond Paris Saint Germain on neist juba 15 punkti kaugusel.

Uuel nädalal ootab madalseisus Monacot Meistrite liiga mäng Dortmundi Borussiaga.