MM-il säranud venelane naasis Valenciasse

Tšerõšev alustas MM-i pingilt, kuid pääses kohe avamängus Saudi Araabia vastu tänu Alan Dzagojevi vigastusele väljakule ja säras. Venemaa jõudis veerandfinaali, Tšerõšev sai kogu turniiri peale kirja neli väravat, kirjutab Soccernet.

Nüüd korjas 27-aastase ääremängija Villarrealist üles Valencia, kes on suvel jõuliselt ridu täiendanud: teiste seas on meeskonda toodud Michy Batshuayi, Kevin Gameiro ja Geoffrey Kondogbia, läbirääkimised käivad PSG-ga Goncalo Guedesi ülemineku osas. Esialgu on tegu hooajapikkuse laenuga.

