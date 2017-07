MM-i parim mängija on liitumas Norra klubiga

Manchester Unitedis ja Madridi Atleticos mänginud Diego Forlan on sel suvel suundumas Norra, kus ta soovib mängida Sandefjordi klubis.

2010. aasta MM-il parimaks mängijaks valitud Forlan on Uruguay koondist esindanud 112 korral ja löönud 36 väravat. Viimastel aastatel on ründaja mänginud kodumaal, Jaapanis ja Indias. Alates eelmisest aastast on ta kuulunud Mumbai City ridadesse.

Sandefjordi jalgpalliklubi peaskaut Terje Liverod ütles ajalehele The Sun, et klubi teeb kõik võimaliku 38-aastase mängumehe Skandinaaviasse toomiseks.