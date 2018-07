MM-hõbe soovib Madridi Realist lahkuda, Premier League'i tipud ärevil

Madridi Reali ja Horvaatia jalgpallikoondise 24-aastane poolkaitsja Mateo Kovacic teatas Reali peatreenerile Julen Lopeteguile, et soovib klubist lahkuda.

Kovacic käis sarnase jutuga meeskonna juhtide juures juba enne jalgpalli MM-i. Venemaal toimunud finaalturniiril Horvaatia koondise ridades hõbemedali võitnud Kovacic teatas nüüd, et ta ei ole oma meelt muutnud ja soovib lahkuda, kirjutab Marca.

Kovacic on Realis pallinud kolm hooaega ning võitnud kolmel korral Meistrite liiga, kuid enamasti on tal tulnud leppida vahetusmängija rolliga. Seetõttu soovibki ta Madridist lahkuda.

Eurosport ja Marca kirjutavad, et Kovacici vastu on koheselt huvi tundmas Premier League'i suurklubid Manchester United, Tottenham ja Manchester City. Neist viimane on juba Reali saatnud ka esimese päringu mehe saadavuse kohta. Hispaania meedia teatel on horvaadi hinnaks 50 miljonit eurot.