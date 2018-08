Missugune klubi on Klavanit endale ihkav Cagliari?

Kaspar Ruus RUS 7

Cagliari meeskond hooajaeelsel sõprusmängul Foto: Massimo Paolone/LaPresse.LaPresse/Massimo Paolone, LAPRESSE/Scanpix

Pikalt Liverpoolist lahkumisega seostatud Ragnar Klavan saabus täna Itaaliasse, mis viitab sellele, et ta on lepingut sõlmimas Itaalia meeskonna Cagliariga. Milline ajalugu aga Cagliari klubil on?