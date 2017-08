Mis toimub? Neymar nõuab Barcelonalt hiigelsuurt lojaalsustasu

Augusti alguses Barcelonast PSG-sse kolinud Brasiilia jalgpallitäht Neymar nõuab endiselt koduklubilt lojaalsustasu.

Neymar sõlmis mullu oktoobris Barcelonaga uue, viie aasta pikkuse lepingu. Tehingu kohaselt oleks pidanud jalgpalluri agendist isa saama aasta hiljem 25 miljoni euro suuruse lojaalsusboonuse, kuid Barcelona ei kavatse seda välja maksta.

Kataloonia suurklubi pressiesindaja Josep Vivesi sõnul pole Neymar täitnud ühtegi tingimust, mis eeldaks lojaalsustasu saamist. "Esiteks ei tohtinud jalgpallur kuu aega enne tasu saamist alustada läbirääkimisi teiste klubidega. Teiseks on ta avalikult teatanud, et täidab sõlmitud lepingut ning kolmandaks tuli makse teha 1. septembriks, kuid selle aja peale on ta juba klubi vahetanud. Seega pole ükski nõutud kolmest tingimusest täidetud," rääkis Vives Hispaania ajakirjandusele.

Neymar ja tema isa pole veel lõplikku otsust teinud, kuid arvatavasti pöördutakse kaebusega rahvusvahelise jalgpalliliidu poole.