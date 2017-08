Mis nüüd saab? Hispaania liiga saatis Neymari esindajad väljaostusummaga ukse pealt tagasi

Barcelonast PSG-sse siirduva Neymari üleminekusaaga on võtnud huvitava pöörde. Neymari ja PSG esindajad marssisid täna Hispaania jalgpalliliiga kontorisse, et aktiveerida tema Barcelona lepingu väljaostuklausel, kuid La Liga keeldus sellest.

La Liga juhid usuvad, et Pariisi Saint-Germain ei suuda eluilmas tasuda Neymari eest 222 miljonit eurot, ilma et sellega ei rikutaks UEFA rahalise ausa mängu (Financial Fair Play) reegleid, mis sätestavad, et Euroopa klubide tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

"Võime kinnitada, et Neymari advokaadid on tulnud La Ligasse, et käivitada klausel ning see on tagasi lükatud. See on kogu informatsioon, mis meil praegu anda on," teatas La Liga BBC-le saadetud avalduses.

Sisuliselt tähendab viimane lause seda, et Neymari esindajad jalutasid piltlikult öeldes kontorisse, näpus tšekk 222 miljonile eurole, mille La Liga peaks protseduurireeglite järgi edasi viima Barcelonasse, kuid nad saadeti ukse pealt tagasi sõnumiga: tore küll, et olete nõus väljaostusumma tasuma, kuid meie sellist tehingut heaks ei kiida.

Mis saab edasi? PSG esindajate ainus võimalus on nüüd pöörduda lähipäevil asjaga FIFA-sse. Samal ajal oodatakse Neymari aga juba Pariisi, kus loodeti sel nädalal paberimäärimisega ühele poole saada ja esmaspäeval pallurit oma mängijana esitleda.