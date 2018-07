Milano Inter tahab Torino Juventusega konkureerida ja palgata Lionel Messi

Sel suvel on Interi kõige säravamateks tehinguteks olnud Stefan de Vrij ja Radja Nainggolani palkamised. Samal ajal loodetakse enda ridades hoida Mauro Icardit ja Ivan Perišicit. Neist esimene on Madridi Reali ja teine Manchester Unitedi sihikul.

🇮🇹 📰 | Front page of Tuttosport:



CR7 to Juve sparks up Pirelli's CEO, Tronchetti to make an attempt:

"Ronaldo is good for Italian football.

Messi [to] Inter? May be."



Higuaín or Morata for Milan. pic.twitter.com/cxhRiX2FOu