Miks jäi katki Konstantin Vassiljevi üleminek Meistrite liiga klubisse, kes alistas muuhulgas ka Müncheni Bayerni?

Tasub meenutada, et 2016. aasta suvel õnnestus Rostoviga liituda Sloveenia koondise keskkaitsjal Miha Mevljal, kelle agentidena tegutsevad ka Vassiljevit abistavad Andrei Stepanov ja Jevgeni Novikov. Sloveeni eest maksis Rostov toona 700 000 eurot. Juba aasta hiljem ehk eelmisel suvel viisid Stepanov ja Novikov nüüdseks 28-aastase Mevlja 8 miljoni euro eest Peterburi Zeniti.

Kui Mevljat õnnestus endistel Eesti koondislastel Stepanovil ja Novikovil edukalt liigutada, siis Vassiljev tunnistas, et ükski päris suur üleminek tema jaoks käega katsutavasse kaugusesse ei ole kahjuks jõudnud. “Aastate jooksul on olnud huvitavad jutud Itaaliast ja Kreekast. Kreekast seejuures päris suured klubid. Isegi Poolas on räägitud päris suurtest tiimidest (Varssavi Legia, Poznani Lech),“ avaldas ta. “Kui suurte direktoritega ühe laua taga aga istunud ei ole, siis on selge, et lepinguni jõudmise faas on veel keeruline.“