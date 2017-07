Miks ei ole Neymari PSG-sse siirdumine veel ametlikuks saanud?

Hiigeldiil, mis viib Barcelona superstaari Neymari Pariisi Saint-Germaini ridadesse, näib juba sisuliselt tehtud olevat. Miks ei ole üleminek veel ametlikuks saanud?

Hispaania meedia sõnul on põhjus lihtne: raha. Nimelt olevat Neymari lepingus Barcelonaga lojaalsusboonus, mille kuupäevaks 31. juuli 2017 - see tähendab lihtsustatult öeldes seda, et kui 31. juulil on Neymar endiselt Barcelona mängija, tuleb klubil talle lepingu alusel maksta 25 miljoni euro suurune lojaalsusboonus. Seetõttu viivitataksegi ülemineku vormistamisega augustini.

Hispaanlaste poolt "aegade kõige iroonilisemaks lojaalsusboonuseks" tituleeritud klausel lisati Neymari lepingusse eelmisel suvel, kui ta viimati oma kontrahti Barcelonaga uuendas.

Pururikkaks saab ka palluri isa, kes teenib ühe nädalaga 62 miljonit - esmalt saab temagi 26 miljoni euro suuruse Barcelona lojaalsusboonuse, PSG on talle Neymari Prantsusmaale toomise eest lubanud lisaks 36 miljonit eurot. Summad on kolossaalsed, aga...

...need lähevad veelgi kolossaalsemateks. PSG rahamuskli taga peituv Katari riik teeb väidetavalt Neymarist 2022. aasta MM-finaalturniiri reklaamnäo, sõlmides mehega selleks lepingu, mille väärtus on viie aasta peale kokku 300 miljonit eurot. Kõige selle kõrval on Neymari teenistus PSG-s - väidetavatl 40 miljonit aastas - vaat et pisku!