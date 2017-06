Messi teenib uue lepinguga pool miljonit nädalas

Lionel Messi on sõlmimas Barcelonaga uut lepingut aastani 2021, mis hakkab talle sisse tooma pool miljonit naela nädalas.

Uus kokkulepe viiks Messi Cristiano Ronaldost palgatabelis ette ja teeks temast enim teenivama sportlase Euroopas. Hetkel teenib Barcelona mängija "kõigest" 365 000 naela nädalas.

Hispaania tippklubi nõuab lepinguga, mille lõppemise ajal on Messi 34-aastane, vähemalt 350 miljonit teistelt klubidelt, kes soovivad argentiinlast soetada endale. Selline hind võib olla ka õiglane mehe eest, kes oli eelmine hooaeg 37 tabamusega La Liga suurim väravakütt.

Uus leping näitab, et Messi on kindlasti uue peatreeneri Ernesto Valverde pikaajalistest plaanides ja on iga hinna eest nõus teda klubisse jätma. Ka ründaja ütles eelmine nädal, et tahab karjääri lõpuni mängida Barcelona eest. "See on alati olnud midagi, millest ma olen unistanud," lisas ta.

Argentiina staar on hetkel koondisega Austraalias, kus nad mängivad Brasiilia vastu.