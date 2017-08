Messi nõustus uue lepinguga, kuid ei allkirjasta enne uute mängijate ostmist

Kuigi Barcelona teatas juulis, et meeskonna vaieldamatult suurim staar Lionel Messi on sõlminud uue lepingu siis tegelikus nii roosiline pole.

Messi on hoopis ainult suusõnaliselt nõustunud uute tingimustega, kuid lepingul allkirja veel pole. Klubi ise on aga väga enesekindel, et argentiinlane jätkab klubis. "Ma oleksin väga üllatunud, kui see läbi ei läheks," ütles klubi sekretär Robert Fernandez.

Nüüd peavad Barcelona juhid aga ihaldatud allkirja veel kauem ootama, sest Messile on pinnuks silmas Neymari lahkumine klubist ning see, et tähtsaid täiendusi pole tehtud. Kuid nädalaid on räägitud juba Philippe Coutinho ja Ousmane Dembele liitumistest ning arvatavasti oleks Messi nende üleminekutega piisavalt rahul, et allkirjastada leping.