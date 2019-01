Messi ja Suarez on löönud tänavu rohkem väravaid kui terve Reali ja Atletico meeskond

Kui Messi arvel on juba 16 ja Suarezil 12 tabamust, siis terve Reali meeskond on suutnud skoori teha vaid 26 korda. Ka teisel kohal asuv Madridi Atletico on jõudnud 18 vooruga vaid 26 väravani. Barcelona mängijad on samas löönud kokku juba 50 väravat.

Eile Real Sociedadile 0:2 kaotanud Madridi Real on langenud koduliigas viiendale kohale.