Megatehing saabki teoks! Barcelona kinnitas ametlikult Neymari lahkumist

FC Barcelona jalgpalliklubi kinnitas pressile väljastatud Twitteri säutsus, et nende brasiillasest ründetäht Neymar on klubist lahkumas, mis annab tõestust sellest, et PSG megatehing on nüüd vaid päevade küsimus.

Säutsu autentsust kinnitas Barcelona pressiesindaja ka Reutersile. Pariis Saint-Germaini pressiesindaja keeldust kommentaarist.

Neymar jättis täna juba ka klubikaaslastega Barcelona treeningkeskuses hüvasti. Daily Maili teatel viibis ta klubi ruumides vaid 43 minutit. Hommikul teatas klubi Twitteris, et brasiillasele on antud luba treeningult puududa ja oma "tulevik korda ajada".

Neymar Jr hasn't trained on Wednesday with the permission of the coach #FCBlive

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2017

25-aastase ründaja lepingus on 222 miljoni eurone väljaostuklausel, mille PSG on kuuldavasti valmis ka maksma. Barcelona ja Hispaania vutiliiga on ähvardanud aga UEFA-le kaebuse teha, kuna nende arvates rikub Prantsuse klubi rahalise ausa mängu reegleid.

"Me teeme PSG kohta kaebuse, kuna nad rikuvad rahalise ausa mängu reegleid ja ka Euroopa Liidu konkurentsireegleid," ütles nädalavahetusel La Liga president Javier Tebas. "Me teeme esmalt kaebuse UEFA-le ja kui nad midagi ei tee, siis viime asja konkurentsiametitesse Šveitsis ja Brüsselis. Sealt edasi ei välista me Prantsuse ja Hispaania kohtusse pöördumist."