Maruvihane Lionel Messi kohtunikule: sa s****sid püksid täis!

Eilset El Clasicot vilistanud kohtuniku Alejandro Jose Hernandezi tegutsemine ajas harja punaseks Lionel Messil, kes pärast esimest poolaega koridoris vilemehel näo täis sõimas.

Hernandez jättis avapoolaja kolmandal üleminutil Barcelona kümnekesi, saates punase kaardiga platsilt minema Sergi Roberto, kes andis Madridi Reali kaitsjale Marcelole mänguvälises olukorras rusikahoobi. Videokorduste põhjal tabas ta brasiillast vaid õlga, kuid Marcelo haaras pikali kukkudes kinni näost.

Hispaania raadiojaama Onda Cero andmetel ütles Messi kohtunikule: "Sa teed seda alati. Sa s****sid oma püsid täis! Me võitsime liiga, sellega on kõik öeldud. Sa ei pea neile seda mängu kinkima. See on kuradima p***is**t!"

Kohtunik polevat selle peale muud teinud kui pea langetanud ja rahulikult oma ruumi jalutanud.

Reali keskkaitsja Sergio Ramos, kes vahejuhtumit pealt nägi, keeldus ajakirjanikele Messi sõnu kordamast, kuid tõdes, et argentiinlane läks üle piiri. "Nägime kõik, kuidas Messi koridoris kohtunikku survestas. Võib-olla sellepärast ta ei mänginudki teisel poolajal nii hästi. Ma tean küll, mis ta ütles, aga ei hakka seda siin kordama," lausus ta.

"See on jalgpall ja kõik, mis sulle just haiget ei tee, peaks jääma väljakule. Seda põhimõtet tuleks austada."

Teist poolaega kümnekesi mänginud Barcelona läks 52. minutil Messi tabamusest 2:1 juhtima, kuid Gareth Bale'i 72. minuti iluvärav päästis Realile 2:2 viigi.