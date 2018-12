Mario Balotelli mured jätkuvad, peatreeneril on temast villand saanud: "Sooviksin ta vastu seina visata!"

"Mis puudutab Mariot, siis tahaksin talle vastu hakata. Tahaksin ta vastu seina visata või jätta ta kraed pidi nagisse rippuma!" avaldas Vieria oma arvamuse Balotellist. "Ma ei saa seda teha, sest ma pole enam mängija."

"Pean mõtlema läbi, mida välja ütlen. Sellel võib olla mõju ja võin kaotada suurepärase mängija," lisas Vieira. "Ma ei taha öelda midagi, mida kahetsen. Püüan olla oma kommentaaridega asjalik."

Prantsusmaa meedias on kajastatud kahte hiljutist vahejuhtumit, mis on peatreeneri Vieira Balotelliga tülli ajanud. Nimelt tormas Balotelli väidetavalt pärast Nimesiga toimunud kohtumist tekkinud tüli käigus riietusruumist välja, ajades ruumi täiesti segamini ja keeldus hiljem segadust ära koristamast. Veel on kirjutatud, kuidas Balotelli keset peatreeneri kõnet, mis toimus kohtumise ajal Guingampi vastu, minema jalutas, et vetsu minna.