Marcelo: Real tunneb Ronaldost puudust

"Ta [Ronaldo] on maailma parim. See on täiesti selge, et temast tuntakse puudust, kuid Bale ja Benzema on väga head," sõnas Marcelo pärast 4:1 võitu Girona üle.

Kaks väravat löönud Karim Benzema nõustus Marceloga. "Cristianot on võimatu unustada. Ta oli Reali jaoks ülioluline mees ja lõi meie kasuks väga palju väravaid," lisas prantslane.

Realis 292 mänguga kokku 311 väravat löönud Ronaldo liitus suvel Torino Juventusega.