Marcelo nõustus tingimisi vanglakaristuse ja suure trahvisummaga

Lisaks nõustus brasiillane nelja kuu pikkuse tingimisi vanglakaristusega, kirjutab Hispaania ajaleht El Mundo.

Marcelo vanglakaristus on tingimisi, sest Hispaanias ei pea esmakordselt süüdi mõistetud inimesed kuni kahe aasta pikkuse karistuse puhul reaalselt vangi minema.

30-aastane Marcelo on järjekordne jalgpallitäht, kes on Hispaanias mängimise ajal maksude tasumisest kõrvale hiilinud ja saanud vastava süüdistuse. Varem on analoogse rikkumisega vahele jäänud sellised staarid nagu Cristiano Ronaldo, kes nõustus miljonitesse ulatuva trahvisummaga tänavu juunis, Lionel Messi, Neymar, Javier Mascherano, Diego Costa ja Radamel Falcao.

Reali eest 323 liigakohtumist pidanud Marcelo mängib Hispaanias alates 2007. aastast