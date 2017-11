ManU soovib 200 miljoni eest osta Reali noore tähe ja maksta talle ulmepalka

Manchester Unitedi jalgpalliklubi soovib järgmisel suvel meeskonda oluliselt tugevdada ja üheks peamiseks sihtmärgiks on Hispaania meedia teatel Madridi Reali 21-aastane ründemängija Marco Asensio.

21-aastane Asensio on tõusnud Realis oluliste tegijate sekka ning see on jäänud silma ka mujal. Don Balon kirjutab, et Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho on valmis suurelt kulutama ja Asensio Inglismaale tooma.

Hispaania meedia teatel on ManU valmis noormehe eest maksma koguni 200 miljonit eurot (maailmarekordiks on Neymari eest tasutud 222 miljonit eurot). Lisaks on välja toodud ka tõenäoliselt pakutav palganumber. Asensio hakkaks teadete kohaselt teenima ManU ridades üle 500 000 euro suurust nädalapalka.

Asensio hankimine võib ManU jaoks kujuneda aga keerukaks, kuna hispaanlane on hinnatud mängumees ka Realis. Hispaania koondises on Asensio pidanud praeguseks seitse kohtumist. Sel hooajal on ta kõikide sarjade peale pidanud Reali eest 18 matši ja löönud seitse väravat. Kevadises Meistrite liiga finaalis sahistas hispaanlane ka Torino Juventuse väravavõrku.