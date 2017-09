Mängukeelu all Ronaldo üritab Bale´ist ja Benzemast lahti saada

Hispaania väljaande Don Bablo andmetel üritab Cristiano Ronaldo mõjutada Madridi Reali peatreenerit Zinedine Zidane'i, et viimane annaks vähem mänguaega Gareth Bale'ile ja Karim Benzemale.

Portugallase arvates ei tohiks Bale saada nii palju mängida, sest tal on olnud probleeme vormi hoidmisega. Ronaldo lemmikuteks on hoopis Isco ja Marco Asensio, kes viimastel kuudel on näidanud ennast väga heast küljest.

Arvatavasti pole Ronaldo aga ainuke, kes arvab, et waleslane ja prantslane ei vääri nii palju mänguaega. Ka paljud fännid, kes ei ole rahul duo esitustega, on näidanud enda pahameelt internetis.