ManCity valmistab ette 400 miljoni euro suurust pakkumist Lionel Messi ostmiseks

FC Barcelona jalgpalliklubi äss Lionel Messi ei ole seni allkirjastanud klubiga lepingupikendust ning nii ringlevad spekulatsioonid, et argentiinlane vahetab juba talvel klubi.

FC Barcelona leerist on väidetud, et Messi isa on lepingupikenduse allkirjastanud ja selle kohaselt jääks Messi katalaanide ridadesse 2021. aastani. Mängumees ise ei ole seni aga uue kokkuleppega nõustunud.

Kuna Messil jookseb lepingu viimane aasta, siis tohib ta hakata talvel pidama läbirääkimisi teiste klubidega. Eelkõige jahivad argentiinlase allkirja Manchester City ja PSG.

Hispaania ajalehe AS teatel ei soovi ManCity aga midagi juhuse hooleks jätta ning jaanuaris pakutakse Messi eest maailmarekordilised 400 miljonit eurot.

Ajalehe teatel on ManCity leerist peetud juba tõsiseid läbirääkimisi Messi lähedastega. Citys ootaks Messit ees endine FC Barcelona peatreener Pep Guardiola.