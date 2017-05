Manchesteri jalgpalliklubid annetasid terrorirünnaku ohvritele miljon naela

Inglismaa suurklubid Manchester United ja Manchester City tegid üheskoos miljoni naela (1,2 miljonit eurot) suuruse annetuse hädaabifondi, mis toetab esmaspäeval Manchester Arena kontserdipaigal toimunud pommirünnaku ohvreid.

Tänaseks on kinnitatud, et poplaulja Ariana Grande kontserdi järel toimunud plahvatuses hukkus 22 - nende seas oli ka lapsi - ja sai vigastada 64 inimest.

"Oleme kõik liigutatud sellest ühtsusest ja solidaarsusest, mida Manchesteri inimesed on rünnaku päevast saadik üles näidanud," ütles Manchester City klubi esimees Khaldoon Al Mubarak.

"Mõlemad klubid loodavad, et meie annetus aitab väheselgi määral kannatanutel toime tulla nende väljakutsetega, mis neid ees ootavad ning meie ühine tegutsemine sümboliseerib maailmale Manchesteri vaimu purunematut jõudu."

Kohaliku ajalehe Manchester Evening News abiga on hädaabifondi laekunud juba üle kolme miljoni euro. Lisaks on Unitedi ründaja Wayne Rooney oma fondi kaudu panustanud sinna 100 000, Londoni Arsenali klubi fond on annetanud 50 000 naela.