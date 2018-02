Manchester Unitedi mängijat ähvardab kokkuleppemängu eest neli aastat vanglat

Hispaania riigiprokuratuur andis Valencia kohtusse juhtumi, millega nõutakse 2011. aastal kokkuleppemängus osalenud 36 jalgpallurile kahe-aastast vanglakaristus ja pooleaastast mängukeeldu.

Hispaania jalgpalliliiga La Liga advokaadid on aga veel nõudlikumad. Kui kohus mehed spordikorruptsioonis süüdi mõistab, lubavad nad võidelda selle eest, et mehed ka reaalselt trellide taha läheks ehk nõuavad neile maksimumkaristust neli aastat. Nimelt on Hispaanias kombeks esmarikkujaid kahe-aastase vanglakaristuse puhul tingimisi karistusega minema lasta.

Jutt käib 2011. aasta mais toimunud Real Zaragoza ja Levante kohtumisest, mille Zaragoza 2:1 võitis. Selle tulemusena langes Deportivo La Coruna meistriliigast välja esiliigasse. Zaragozas mängis tol ajal teiste seas praegune Manchester Unitedi 28-aastane poolkaitsja Ander Herrera.

Esimene kohtuistung peaks aset leidma järgmise aasta alguses.

Herrera on kinnitanud, et tal polnud kokkuleppemänguga mingit pistmist. "Nagu ma ka 2014. aastal ütlesin, kui see teema tõstatati, pole mul kunagi mängutulemuste manipuleerimisega pistmist olnud. Kui mind istungile tunnistama kutsutakse, teen seda rõõmuga, sest minu südametunnistus on täiesti puhas," ütles hispaanlane sel kuul.

"Ma armastan jalgpalli ja usun ausasse mängu nii väljakul kui ka selle kõrval," lisas Herrera.

Hispaania ajaleht Las Provincias kirjutab, et 42 asjaga seotud isikut võib süüdimõistmise korral ähvardada kuue kuu kuni nelja aasta pikkune vanglakaristus.