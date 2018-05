Manchester United tahab suvel meeskonda tuua Meistrite liiga finaalis säranud Gareth Bale'i

Madridi Reali jalgpallimeeskonna tähtmängija Gareth Bale tunnistas Meistrite liiga finaali võitmise järel, et ta võib suvel Madridist lahkuda. Bale'i säärase väljaütlemise põhjuseks oli viimase aja vähene mänguaeg.

Bale on väidetavalt oma vähesest mänguajast nördinud ning lisaks ei olevat tal kõige parem läbisaamine ka peatreener Zinedine Zidane'iga. Hispaania ajaleht AS kirjutabki nüüd, et olukorda üritab ära kasutada Manchester United.

“Tahan mängida igal nädalal. Kui Madridi Real mulle seda ei võimalda, siis tahan seda teha mujal,“ rääkis Bale.

Bale'i esindajad kohtuvad lähinädalatel Reali juhtidega ning tahavad saada Walesi koondislase olukorras selgust.

AS-i teatel tuleb seekordses Meistrite liiga finaalis kaks väravat löönud Bale'i eest soovijatel lauale laduda 140 miljonit eurot.

28-aastane Bale pallib Realis alates 2013. aastast. Enne seda kuulus ta Tottenhami ja Southamptoni ridadesse. Reali koosseisus on ta võitnud Meistrite liiga neljal korral. Lisaks on ta korra kroonitud ka Hispaania meistriks.