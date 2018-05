Magnus Pehrssoni käe all mänginud pallur on lapse vägistamise süüdistusega kohtu all

Rootsis astus täna hommikul kohtu ette endine Malmö FF klubi jalgpallur, keda süüdistatakse 14-aastase tüdruku korduvas vägistamises.

Malmö FF-i treener on alates eelmisest aastast endine Eesti koondise juhendaja Magnus Pehrsson. Rootsi meedia mängija nime ei avalikusta, kuid loost võib järeldada, et tegu on välismaalasega, sest teda ootab süüdi mõistmise korral riigist väljasaatmine. Mängija vallandati klubist mullu sügisel.

Kohtu all olevat pallurit süüdistatakse kahes vägistamisjuhtumis, mis toimusid 2016. aasta septembris ja 2017. aasta suvel. Viimane neist leidis väidetavalt aset Malmö Folketsi pargis vahetult enne seda, kui mängija Malmö FF-iga liitus.

Mängija tunnistab suhet 14-aastase tüdrukuga, kuid eitab vägistamist. Tema advokaat ütles ajalehele Expressen, et suguühe toimus vastastikusel kokkuleppel. Tüdruk väitis aga ülekuulamisel, et kartis surma saada, kui ta mehega ei maga.

Palluri sõnul pole ta paigas, kus väidetav vägistamine toimus, kunagi viibinudki ning ta on tüdrukuga vahekorras olnud vaid tema enda korteris. Pealegi olnud neiu sel hetkel hoopis 16-aastane.

Prokuratuuri käsutuses on aga tüdruku mobiiltelefoniga tehtud video, mis nende viibimist pargis kinnitab.

Vägistamise tulemusena jäi tüdruk rasedaks ning tegi abordi. Kõik see on dokumenteeritud ning raseduse kestus klapib kuupäevaga, mil vägistamine toimus.