Magnus Pehrsson pidi vägistamisskandaali sattunud mängijast loobuma

Endise Eesti jalgpallikoondise peatreeneri Magnus Pehrssoni praegune klubi Malmö FF vallandas mängija, kelle Rootsi politsei vahistas eile vägistamiskahtlusega.

Mängija, kelle nime Rootsi meedia ei avalikusta, astub kohtu ette täna. Eile otsustas Malmö tema teenetest loobuda.

Pallur toodi ülekuulamisele neljapäeval. Eile kella 16 paiku andis prokuratuur korralduse mehe vahistamiseks.

Teda kahtlustatakse mitmes vägistamises - tänavu 5. juulil ühes Malmö hotellis ja 1. juunil pargis, samuti ühes episoodis, mis leidis aset tänavu jaanuari ja juuni vahel. Kahel viimasel juhul oli vägistamisohver laps, prokuratuuri teatel alla 15-aastane.

Mängija on olnud politsei uurimise all alates juuli lõpust.

Malmö on tulemas Rootsi meistriks. Viis vooru enne hooaja lõppu on nende edu Djurgardeni - Pehrssoni endise tööandja - ees üheksa punkti.