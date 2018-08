Madridi Realiga liitunud Thibaut Courtois: mulle pakuti parema palgaga lepinguid, aga ma soovisin täita oma lapsepõlveunistuse

"Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma olen töötanud kõvasti, et siia jõuda," rääkis belglane. "Olen uhke, et mängin maailma parimas klubis. See oli minu lapsepõlveunistus astuda Madridi särgis väljakule."

"Mulle pakuti ka parema palgaga lepinguid, aga ma tahtsin mängida parimas klubis ning olla oma laste läheduses." Courtoisi oli pikalt seostatud Madridi klubiga, kuna tema pere elab Hispaania pealinnas.

Courtois on mänginud ka Madridi Reali linnarivaali Atletico ridades. Ta mängis Atletico eest aastatel 2011-2014. "Mul on väga suur austus Atletico vastu. Nad võtsid mind laenule, kui ma olin väga noor ja ma võitsin nendega mitmeid tiitleid."

Courtoisi esimene kohtumine Reali särgis võibki olla Atletico vastu, kuna meeskonnad kohtuvad omavahel 15. augustil Tallinnas peetaval UEFA superkarikafinaalis.