Madridi Reali võtmemängijal tuvastati ootamatult südameprobleemid

Madridi Reali jalgpalliklubi äärekaitsja Dani Carvajal peab teadmata ajaks palliplatsilt eemale jääma, kuna mängumehel tuvastati südameprobleemid.

25-aastane paremkaitsja on alates 2013. aastast kuulunud Reali põhitegijate sekka ning hoidnud seda positsiooni kindlalt enda valduses.

Hispaania meedia teatel võib Carvajali mängupaus kujuneda kuue nädala pikkuseks. Esialgu on tegemist siiski spekulatsiooniga.

Uudist kinnitati ka Reali kodulehel. Veel täpsustati, et tegemist on viirusega, mis on ravitav.

Carvajal on sel hooajal osalenud kõikides Reali La Liga kohtumistes. Lisaks kaasati ta ka Hispaania koondise koosseisu viimasteks MM-valikmängudeks Iisraeli ja Albaaniaga. Need matšid tuleb äärekaitsjal nüüd vahele jätta.