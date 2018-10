Madridi Reali uus peatreener debüüdi eel: eesmärk on mängida munadega!

"Peame selles mängus näitame kõike, mida oskame ja suudame. Eesmärk on minna Melillasse ja mängida kahe munaga (ehk julgelt - toim.)!" teatas siiani Reali duublit juhendanud Solari.

"Meie mängijad on väga näljased, et minna ja senine hooaeg pea peale pöörata. Meil on grupp tšempione ja sõdalasi. On väga suur au juhendada Madridi Reali," lisas argentiinlane.

Küsimusele, kas Solarist saab sama edukas treener kui kolm järjestikust Meistrite liiga karikat pälvinud Zinedine Zidane, vastas argentiinlane: "Jätame nüüd Zinedine`i rahule. Tema on üks suur Reali legend."

Reali homne vastane Melilla mängib Hispaania tugevuselt kolmandas liigas.