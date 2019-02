Madridi Reali tiitlilootused said tagasilöögi, Sergio Ramos tegi punaste kaartidega ajalugu

Real andis hooaja alguses FC Barcelonale küllaltki turvalise edu, kuid viimasel ajal näidati, et ideaalse õnnestumise korral võidakse ehk taas katalaane ohustada. Nüüd saadi koduväljakul valusa tagasilöögi osaliseks.

Real asus 25. minutil Casemiro tabamusest küll mängu juhtima, kuid teisel poolajal viigistas Cristhian Stuani 65. minutil penaltist seisu ning 75. minutil tõi Portu külalistele ka võidu.

Real lõpetas kohtumise aga vähemuses – 90. minutil nägi teist kollast ehk kokkuvõttes punast kaarti meeskonna kapten Sergio Ramos. Hispaania kõrgliigas on Ramos nüüd aastate jooksul saanud 20 punast kaarti. Sellega on ta esimene mängija, kes sellise numbrini jõudnud. Kõikide sarjade peale kokku on ta Madridi suurklubi eest teeninud 25 punast kaarti.

Turniiritabelis langes Real nüüd kolmandaks. Kirjas on neil endiselt 45 punkti. Liidrikohal on 54 silmaga FC Barcelona. Teist positsiooni hoiab Madridi Atletico 47-ga.

