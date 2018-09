Madridi Reali tähtmängija läheb juba täna lõikuslauale

Reali klubi avaldatud pressiteates öeldakse, et Isco läheb lõikuslauale juba lähitundidel, sest tugevat kõhuvalu kurtnud hispaanlasel on vaja pimesool eemaldada.

Madridi tippklubi peatreener Julen Lopetegui ei osanud veel öelda, kui kaua Iscol operatsioonist taastumiseks kulub.

"Loodetavasti läheb taastumine väga kiiresti. Kui mängija on eemal, on see alati halb uudis, aga meil on tugev koosseis ja keegi teine asendab teda. Mul on kõigisse oma mängijatesse suur usk," teatas peatreener.

Hispaania ajaleht Marca spekuleerib, et Iscot ootab lausa kuuajane mängupaus.

Juba sel nädalal on Realil Hispaania meistriliigas kaks tähtsat mängu - Sevilla ja Madridi Atletico vastu.