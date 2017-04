Madridi Reali täht valas Zidane`i roppustega üle

Madridi Reali kolumbialasest staarjalgpallur James Rodriguez näitas taas avalikult välja, et pole koduklubi peatreeneri Zinedine Zidane`i suurim austaja.

Rodriguez oli väga pettunud, kui ta eile Reali 4:2 võidumängus Leganesi vastu 20 minutit enne lõpuvilet välja vahetati. Hispaania väljaande Deportes Cuatro teatel kostitas Rodriguez peatreenerit ropu sõnaga "motherf***er!" ning lisas juurde: "You never give me a full game" (sa ei anna mulle kunagi täismängu).

25-aastast Rodriguezit on juba mõnda aega seostatud suvise üleminekuga Premier League`i liiderklubisse Chelsea`sse.

Eilne võit tõstis Reali tagasi liidrikohale. Nad edestavad ühe mängu enam pidanud tiitlikaitsjat Barcelonat kahe punktiga.